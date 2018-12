Mercato - Jesé lance un appel : "Je veux retrouver l'odeur des terrains"

Jesé dit attendre avec impatience l'ouverture du mercato d'hiver pour se relancer.

"Ce que je veux, c'est jouer". Le message est clair. Jesé veut jouer le plus vite possible et travaille dur pour trouver un point de chute comme il l'a confié à As. "Ce que je veux, c'est jouer. Retrouver le plaisir pendant les six derniers mois de la saison. [...] Je veux retrouver l'odeur des terrains. [...] Je compte les jours en attendant que le mercato ouvre ses portes.", a dit le joueur du PSG dans les pages du quotidien espagnol.

L'attaquant ibérique de 25 ans a quelques regrets concernanr sa carrière notamment son départ du Real Madrid en 2016, trop précoce selon lui :

"J'ai commis des erreurs et je me suis trompé, je n'ai aucun problème à le reconnaître. Je regrette de ne pas avoir davantage profité des moments que j'ai eus à Madrid après ma blessure. Je me dis : "Si j'avais travaillé à ce moment-là comme je le fais depuis trois mois..." Mais je suis venu à Paris, j'ai eu l'appendicite, je n'ai jamais joué de manière régulière. Si j'avais été exigeant envers moi-même à ce moment-là, tout aurait peut-être été différent pour moi", a-t-il ajouté.