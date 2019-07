Mercato - Javier Tebas s'exprime sur le transfert de Griezmann au Barça : "Il y a une possibilité de bloquer la licence"

Le président de la ligue espagnole, Javier Tebas, a expliqué qu'il était possible de bloquer le transfert d'Antoine Griezmann au FC Barcelone.

Le feuilleton Antoine Griezmann ne semble pas vouloir s’arrêter. Alors que l’international français a disputé ses premières minutes de jeu sous les couleurs du Barça face à Chelsea (1-2), son ancien club, l’ , n’a pas dit son dernier mot.

En effet, le club madrilène n’est pas satisfait du montant versé par le Barça pour le transfert de Griezmann et demanderait toujours les 80 M€ supplémentaires de sa clause libératoire. Si les colchoneros envisagent de saisir la justice, le président de la LFP, Javier Tebas, s’est exprimé à ce sujet.

L'article continue ci-dessous

Dans une interview à la radio Onda Cero mardi soir, le patron de la Ligue espagnole a indiqué qu’il souhaitait bloquer l’attaquant français et le avant d’être entendu. "L'Atlético nous a écrit pour demander si nous pouvions bloquer la licence de Griezmann au Barça, a déclaré Tebas. Il est possible de le faire. Un mécanisme a été mis en place et ce sont les instances qui devront résoudre la situation. Je n'ai aucun élément de jugement" a t-il expliqué.

@Tebasjavier y el caso @AntoGriezmann: "Hay capacidad para bloquear la ficha de un jugador y LaLiga tendrá que decidir qué postura tiene que tomar" @ElTransistorOC https://t.co/HCW3WuJuaV

— Onda Cero (@OndaCero_es) 23 juillet 2019

Après l’officialisation du transfert de Griezmann en Catalogne pour 120 M€, L'Atlético soulignait que l'accord pour le transfert du Français datait d'une période où sa clause était encore de 200 M€ et demande donc au Barça de payer le montant restant pour finaliser l’arrivée de son attaquant.