Mercato - Jadon Sancho va rester au Borussia Dortmund cet été

Auteur de 11 buts et ayant délivré 19 passes décisives en Bundesliga cette saison, le joueur de 19 ans sera tout simplement intransférable cet été.

Véritable révélation de la saison en Europe, Jadon Sancho, la pépite du , semble promis à un avenir radieux. Dribbleur, buteur et surtout passeur, le jeune anglais qui vient de fêter ses 19 ans en mars dernier dispose déjà d'une palette de qualités importante. Auteur de onze buts en , le joueur formé à a surtout délivré pas moins de 19 passes décisives pour ce qui est sa première véritable saison en tant que titulaire.

Des statistiques qui donnent le vertige, suscitant les intérêts de certains des plus grands clubs européens, tous à l'affût pour s'arracher celui qui pourrait marquer la prochaine décennie de son empreinte. Néanmoins, force est de constater que la patience devra être de mise, puisqu'il faudra attendre au minimum six mois supplémentaires pour enrôler le jeune prodige anglais. Et pour cause, le Borussia Dortmund ne semble absolument pas vendeur. C'est le cas de le dire.

L'article continue ci-dessous

Une offre exceptionnelle ne suffira pas à faire plier Dortmund

"Personne ne doit annoncer que Jadon Sancho jouera pour eux la saison prochaine, tout le monde peut s'économiser de lui faire des avances. Nous n'avons rien reçu, nous n'attendons rien et nous ne voulons pas, car il est dans nos plans. Il jouera pour le Borussia Dortmund la saison prochaine. Personne n'a besoin d'entrer en contact", avait fermement déclaré Michael Zorc, le directeur sportif du Borussia Dortmund au micro de Sky Sports, le 27 avril dernier.

Ce dimanche, The Sun explique même en cas d'offre exceptionnelle amenée à franchir aisément la barre symbolique des trois chiffres, l'actuel dauphin du en ne devrait pas céder, soucieux de préserver son jeune ailier.