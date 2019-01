Mercato - Inter Milan, Marotta : "Aucune offre pour Perisic"

Giuseppe Marotta, l'administrateur délégué de l'Inter Milan, assure qu'aucune offre n'a été faite pour Ivan Perisic, en dépit de l'intérêt d'Arsenal.

Ivan Perisic a fait part de ses envies d'ailleurs, et selon plusieurs médias anglais Arsenal aurait formulé une offre pour recruter l'ailier de l'Inter Milan. Pourtant, d'après Giuseppe Marotta, l'administrateur délégué des Nerazzurri, aucune offre n'est arrivée sur le bureau des dirigeants italiens.

"Difficile de le retenir"

Au micro de Skysports, le dirigeant a déclaré : "Il est difficile de retenir les joueurs qui ont exprimé leur volonté de partir, mais à ce jour aucune offre concrète n'est arrivée."

"On doit vivre avec cette situation qui arrive dans beaucoup de clubs. Certains joueurs demandent parfois à partir. (...) On a écouté le joueur, qui a exprimé son souhait avec respect. On veut le satisfaire, mais on doit aussi prendre en compte le fait que c'est un joueur important pour nous. On va attendre plusieurs jours et on verra", disait Marotta en fin de semaine.