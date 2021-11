Mercato : Insigne et Naples vers une rupture

L'agent du capitaine de Naples, Lorenzo Insigne, a déclaré que le nouveau contrat proposé à son client est deux fois moins avantageux que le précédent. Les deux parties sont dans une impasse et une séparation n’est pas à exclure.

Le champion d’Europe arrivera au terme de son engagement l’été prochain et son nom a récemment circulé du côté de Newcastle United.

Insigne pas satisfait par les conditions salariales

L'agent Vincenzo Pisacane a déclaré à Il Romanista: "J'entends beaucoup trop de journalistes dire que Lorenzo a refusé les offres généreuses de Naples et qu'Aurelio De Laurentiis (président de Naples) lui a offert le maximum qu'il pouvait. Ma relation avec De Laurentiis est excellente, mais je dois préciser que l'offre de contrat s'accompagne d'une réduction de salaire de 50%. Je suis un agent et je dois protéger le capitaine en toutes circonstances ».

« Normalement, d’habitude, vous offrez plus d'argent lorsque vous souhaitez prolonger un contrat. Il suffit de regarder le traitement réservé aux autres joueurs qui ont prolongé avant Lorenzo », a poursuivi Piascane.

Pour information, Insigne touche actuellement 4.5M€ par an chez les Partenopei. Il évolue au sein de cette équipe depuis 2022 et y totalise 412 matches et 114 rencontres. Il fait donc partie des meubles au sein de l’actuel leader de la Serie A.