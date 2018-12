Mercato - Icardi, Werner, Bas Dost... La liste des attaquants désirés par le Real Madrid pour cet hiver

AS a révélé ce lundi les cinq noms désirés par les dirigeants des Merengue pour renforcer leur secteur offensif et suppléer Karim Benzema.

En quête d'un renfort offensif de poids cet hiver, le Real Madrid prospecte en Europe pour trouver sa perle rare. Déçu du rendement de Mariano Diaz, recruté cet été à Lyon pour 22 millions d'euros, le club madrilène souhaite recruter un autre numéro 9 afin de faire souffler Karim Benzema, qui a beaucoup joué depuis le début de la saison.

D'après AS, le quotidien sportif espagnol, cinq noms sortent du lot pour les dirigeants des Merengue. Ainsi Mauro Icardi (Inter Milan), Timo Werner (RB Leipzig), Bas Dost (Sporting Lisbonne), Fernando Llorente (Tottenham) et Krzysztof Piatek (Genoa) figurent dans les petits papiers de l'équipe tenante du titre en Ligue des champions.

Rapidement, on peut se rendre compte que les profils étudiés sont bien variés. Avec Mauro Icardi, le Real Madrid s'offrirait un attaquant plus que confirmé avec des statistiques régulières. Concernant Fernando Llorente, remplaçant chez les Spurs, on retrouverait une dimension aérienne pour varier les possibilités dans le jeu. Enfin, avec un buteur comme Piatek, les recruteurs madrilènes pencheraient pour la révélation de la première partie de saison en Italie sans savoir s'il parviendrait à confirmer derrière.