Mercato - Icardi menacerait l'Inter : "Je reste ici encore deux ans et je prends mon salaire"

Mauro Icardi aurait mal pris le fait d'être écarté du groupe de l'Inter Milan qui partira en Asie pour la tournée estivale.

Comme le rapporte la Repubblica Icardi aurait mal pris la décision de l'Inter de l'écarter de la tournée en Asie: "Je ne pars pas, je reste là encore deux ans et je touche un salaire".



Nous savions déjà que Mauro Icardi était sorti du projet Inter par Antonio Conte. Samedi, cependant, la confirmation est arrivée, avec l'attaquant argentin qui a quitté le stage de Lugano pour rentrer à Milan où il s'entraînera seul, regardant ses compagnons partir pour la tournée estivale en Asie.

Samir Handanovic, capitaine de l'Inter, est intervenu sur le sujet : "La société a été claire, il ne faut rien dire de plus. Icardi et Nainggolan sont avec nous et s’entraînent, mais en ce qui concerne les autres questions qu’ils discutent avec la société. Nous avons besoin de discipline, le fait que vous soyez un grand joueur ne signifie pas que vous puissiez faire tout ce que vous voulez", a-t-il indiqué.



Le vrai divorce entre l' et Icardi s'est toutefois matérialisé au cours de la saison 2018-2019, avec la décision de ne pas jouer ni s'entraîner pendant deux mois après le retrait du brassard de capitaine.



Pour Icardi et son agent, à savoir sa femme Wanda Nara, il faudra trouver un nouvel arrangement qui puisse cependant satisfaire les exigences économiques de l'Inter.