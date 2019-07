Mercato - Heureux à l'Ajax, Ziyech n'est pas pressé de partir

Auteur d'une saison 2018-2019 de haute volée et très courtisé, Hakim Ziyech ne quittera l'Ajax que pour rejoindre une équipe réellement supérieure.

Hakim Ziyech a été l'un des acteurs majeurs de la très belle saison de l' Amsterdam avec 21 buts et 24 passes décisives toutes compétitions confondues. Ses performances régulières, notamment en , n'ont pas échappé aux plus grosses écuries européennes, intéréssées par la patte gauche pleine de finesse du Marocain, lui qui revient d'un en demi-teinte avec les Lions de l'Atlas.

Courtisé, Hakim Ziyech dispose qui plus est d'un bon de sortie accordé par ses dirigeants cet été. "Garder Ziyech ? Il s'en ira quand un bon club se présentera. Cela va se produire, je pense, car il est sous les feux des projecteurs avec ce qu'il a accomplit en Ligue des champions par rapport à l'an dernier. De très grands clubs le surveillent. D'ailleurs, nous lui avons promis un bon transfert", avait ainsi déclaré Marc Overmars, le directeur sportif de l'Ajax.

"Je me sens chez moi ici et je joue beaucoup"

Néanmoins, force est de constater qu'à l'approche du mois d'août, le Marocain est toujours un joueur de la formation hollandaise, et les rumeurs ne laissent clairement pas penser à un départ imminent. Dernièrement, Hakim Ziyech a par exemple refusé de rallier le , justifiant son choix par le fait que rien ne presse quant à un départ, à partir du moment où il se plaît chez le Champion des .

"Je me sens chez moi ici et je joue beaucoup. Je pense que Sevilla est du même niveau que Ajax et je ne pars pas pour rien. Le bon club n’a pas encore fait d’offre, alors pour l’instant je reste fidèle à Ajax et je fais de mon mieux sur le terrain", a en effet justifié Ziyech dans des propos accordés à Fox Sports.

"Je pense que tout le monde s'entend très bien. C’est une excellente équipe. Nous nous amusons et vous ne devriez pas abandonner cela pour rien. Vous ne devriez pas partir juste pour partir, ce doit être quelque chose que vous approuvez entièrement. (...) Je ne quitterai pas l’Ajax avant d’avoir ce sentiment", a ensuite ajouté le milieu offensif. Cela a le mérite d'être clair.