Mercato - Harry Maguire à Manchester United pour plus de 80 millions d'euros ?

Le défenseur central de Leicester pourrait passer sa visite médicale dès lundi avant de s'engager pour les Red Devils.

aurait accepté de verser plus de 80 millions d'euros pour Harry Maguire, le défenseur central de et de l' , selon The Sun.



L’accord représenterait un record du monde pour un défenseur.

Selon cette même source, le joueur devrait passer une visite médicale à Manchester lundi. United a battu son rival, , dans la course à la signature du défenseur central.



Les champions de la et les Red Devils ont vu leurs offres de 70 millions rejetées par Leicester. Il semblerait que l'augmentation de l'offre de Manchester United ait convaincu Leicester qui a fini par approuver l'accord.