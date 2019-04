Mercato - Hambourg s’intéresse à Malaly Dembélé (Nancy)

Le club allemand d’Hambourg s’intéresse à Malaly Dembélé (21 ans) dont le profil est aussi étudié en Ligue 1.

Il n’est pas un titulaire régulier de l’ mais ses performances lorsqu’il entre sur le terrain retiennent l’attention. Malaly Dembélé (21 ans), lancé la saison passée en (24 matches, 8 titularisations) poursuit sa progression au sein du club de l’Est pour lequel il a inscrit cette année 4 buts et donné 1 passe décisive en 10 titularisations (18 matches).

Des statistiques qui le font se distinguer sous le maillot de l’AS Nancy qui vit une saison très compliquée. Avec seulement 969 minutes de temps de jeu au compteur, Malaly Dembélé figure parmi les meilleurs buteurs du club. En , parmi les joueurs qui ont disputé moins de 1000 minutes depuis le début de la saison, seul son coéquipier Vagner fait mieux avec une réalisation de plus. Selon nos informations, le robuste attaquant d’1m84 suscite donc l’intérêt d’Hambourg qui se prépare à la remontée en (2e avec 3 points d’avance sur l’Union Berlin).

Un profil qui intéresse aussi en

Alors que les Allemands sont déjà venus aux renseignements concernant la situation du joueur - sous contrat avec Nancy jusqu’en juin 2020 - d’autres clubs suivent aussi attentivement son évolution. Capable de prendre la profondeur avec ses qualités de vitesse, d’évoluer dos au jeu et de se montrer habile dans la surface de réparation, son profil complet correspond aux besoins de deux clubs de qui ont également fait savoir leur intérêt.

Dans l’entourage du joueur, on assure cependant qu’aucune réflexion ne sera engagée avant la fin de saison et le maintien de l’ASNL, actuellement 18ème et barragiste.