Mercato - Guingamp : Marcus Coco s'engage à Nantes (officiel)

L'EA Guingamp vient d'annoncer le départ de Marcus Coco vers le FC Nantes. L'attaquant de 23 ans reste en Ligue 1.

C'est désormais officiel. Le jeune attaquant de 23 ans, Marcus Coco, va s'engager avec le FC . Dans un communiqué publié ce mardi, le club breton vient d’annoncer un accord entre les deux clubs pour le départ de l’international espoirs vers le club Canari.

"En Avant et le FC Nantes ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Marcus Coco. Marcus Coco va donc poursuivre sa progression du côté de la Beaujoire. Le club lui souhaite une pleine réussite et tient à le remercier pour son implication, sa générosité, sa gentillesse, sa joie de vivre et ses performances sur le terrain", a déclaré le club sur son site officiel.

L'En Avant Guingamp et le FC Nantes ont trouvé un accord pour le transfert définitif de @MarcusMawkus.https://t.co/SE8nSSi39J pic.twitter.com/rtZahUXQBw — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) 16 juillet 2019

Selon les informations de Ouest , Coco devrait parapher un contrat de quatre ans dans les prochaines heures. Le montant du transfert avoisinerait les 3 millions d'euros.

Auteur d’un but cette saison en 40 matchs disputés avec l’En Avant Guingamp, Marcus Coco souhaitait rester en après la descente de l'EAG en la saison dernière.

Le natif de avait été formé à Guingamp où il aura disputé un total de 150 matchs depuis 2014 et 9 buts inscrits.