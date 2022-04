Mercato : Guardiola refuse d'évoquer le possible transfert d'Haaland

Pep Guardiola a refusé de commenter les dernières spéculations liant Manchester City à l'attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland.

Des rapports récents affirment que City a conclu un accord avec Haaland qui permettra à l'international norvégien de gagner environ 500 000 £ par semaine.

On s'attend à ce que le joueur de 21 ans parte cet été, car plusieurs clubs de l'élite se préparent à déclencher la clause libératoire de 75 millions d'euros.

Qu'a dit Guardiola à propos de Haaland ?

Guardiola s'est adressé aux journalistes avant le match de Premier League qui opposera City à Brighton mercredi.

Lorsque le sujet de Haaland a été inévitablement évoqué, le Catalan n'a pas voulu s'étendre sur les dernières rumeurs.

"Je ne réponds pas à votre question. J'ai d'autres choses en tête que ce qui va se passer la saison prochaine", a-t-il déclaré.

A la question de savoir si City ciblait un attaquant pour la saison prochaine, Guardiola a répondu : "Nous jouons avec un bon attaquant cette saison. Nous ne savons pas ce qui va se passer à l'avenir.

"Depuis de nombreuses années, je ne parle jamais des fenêtres de transfert, surtout lorsque nous avons des choses incroyables à jouer cette saison."

Pas de regrets sur la composition en coupe

Guardiola a également défendu sa décision de faire sept changements pour la défaite 3-2 de samedi en demi-finale de la FA Cup contre Liverpool.

L'ancien entraîneur de Barcelone a insisté sur le fait que sa sélection était basée sur les conseils des physios après une rencontre éprouvante contre l'Atletico Madrid en Ligue des champions en milieu de semaine.

L'un de ces changements a consisté à remplacer le gardien de but Ederson par Zack Steffen, qui a commis une énorme erreur sur le deuxième but de Liverpool.

A la question de savoir s'il avait des regrets, Guardiola a répondu : "Non. Je comprends l'opinion de mes fans. Ils ont tout mon respect pour donner leur avis. Ma sélection était motivée par de nombreuses raisons.

L'article continue ci-dessous

"Ils [les joueurs disponibles] étaient prêts. Mais Kevin [De Bruyne] n'était pas prêt, Kyle [Walker] n'était pas prêt, [Ilkay] Gundogan n'était pas prêt. Je comprends les questions, j'étais à l'hôtel après le match contre l'Atletico, et à l'hôtel à Londres, j'ai parlé avec mes médecins et mes physios. J'ai écouté ce qu'ils m'ont dit et nous avons pris les décisions.

"Nous avons beaucoup d'informations que vous n'avez pas. Si nous étions fatigués, nous n'aurions pas couru en deuxième mi-temps comme nous l'avons fait en première mi-temps, car le football n'est pas une question de physique. Le football n'est pas une question de physique. C'est une question d'élan, et parfois vous êtes meilleurs, parfois moins.

"J'ai beaucoup d'infos, pas pour ce match précis, mais pour beaucoup de matchs, je demande beaucoup à mon staff pour les situations et les humeurs des joueurs. Après, je prends les décisions."