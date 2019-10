Mercato - Giroud vers l'OL en janvier ?

En manque de temps de jeu à Chelsea, l'international français pourrait tenter de changer de club cet hiver en vue de l'Euro 2020.

Et si Olivier Giroud faisait son grand retour en lors de ce mercato d'hiver ? Peu utilisé depuis son arrivée sur le banc de par Frank Lampard, le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus pourrait être tenté à l'idée de changer de club dès cet hiver afin de jouer en vue de l' en fin de saison avec l'équipe de .

Or, selon le média Soccer Link, l'OL aurait établi de premiers contacts avec l'entourage du joueur londonien. Un intérêt déjà évoqué par le passé de la part du club rhôdanien, mais qui ferait suite au possible départ de Moussa Dembélé, toujours convoité par plusieurs clubs étrangers parmi lesquels .

"Envie de partir ? Pas forcément, mais..."

Arrivé à Chelsea à l'hiver 2018 après une première partie de saison compliquée à , Olivier Giroud n'a pas caché qu'il pourrait faire de même après avoir vu Tammy Abraham et Michy Batshuayi lui passer devant dans l'ouest de Londres. "Si j’ai envie de partir ? Pas forcément. Mais il y a des choses qui feront que... Je ne peux pas me contenter de ce que j’ai aujourd’hui à Chelsea", déclarait-il après le match nul de la France contre la Turquie.

"J’ai quelques belles années devant moi, j’ai 33 ans, j’ai encore des jambes et j’ai un profil qui va pouvoir me permettre de jouer encore quelques années. J’ai une bonne hygiène de vie et je me sens bien physiquement. J’ai envie de prendre du plaisir et jouer plus de matches. Chelsea est ma priorité. Après, si on m’oblige à faire un choix, je le ferai comme quand je suis parti d’Arsenal."