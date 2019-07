Mercato - Giovani Lo Celso (Betis) visé par le Bayern Munich

D'après BILD, le aurait entamé récemment des discussions avec le pour le recrutement de Giovani Lo Celso. Le milieu de terrain argentin, sous contrat jusqu'en 2023 avec le club andalou, possède un bon de sortie pour cet été.

Prêté par le la saison dernière, l'international de l'Albiceleste a vu son option d'achat être levée en cours de saison pour 22 millions d'euros (trois supplémentaires en bonus). Il a réalisé un exercice 2018-2019 plein avec 16 buts et six passes décisives toutes compétitions confondues.

Exclusive: @FCBayern is also discussing a Transfer of Giovani Lo Celso (23, Betis Sevilla) @SPORTBILD @BILD_Sport