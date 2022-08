Mercato : Frenkie De Jong résiste et ne veut pas quitter le FC Barcelone

Le Néerlandais ne bougera pas et prévoit toujours de ne pas quitter le Camp Nou cet été.

Il ne veut pas partir et veut honorer son contrat. C'est le message que l'entourage de Frenkie De Jong envoie à tous ceux qui s'interrogent sur la situation du Néerlandais. Depuis le centre d'entraînement du Barça, le scénario est différent. L'intention des dirigeants est que le joueur accepte une offre et laisse de l'argent dans les caisses du Barça. Et s'il n'est pas transféré, l'objectif du club est de réduire son salaire, l'un des plus élevés de l'effectif, pour l'adapter à la nouvelle grille salariale proposée par Joan Laporta et Mateu Alemany.

Manchester United et Chelsea sont intéressés et le Barça serait favorable à une vente pour un minimum de 60 millions d'euros, mais Frenkie De Jong ne cède pas et retarde son départ. Au club, la feuille de route est claire : soit il part sous forme de transfert pour pouvoir signer Bernardo Silva, soit il reste, à condition qu'il accepte de réduire le salaire astronomique pour lequel Josep María Bartomeu l'a fait signer.

Le contrat de De Jong, la grosse pierre d'achoppement

Le club sait qu'il doit trouver une solution le plus rapidement possible à la situation de Frenkie, car son avenir est essentiel pour établir l'effectif définitif et pouvoir enregistrer les recrues en Liga, étant donné que le troisième levier a été activé. Quoi qu'il en soit, De Jong est un élément clé pour comprendre le puzzle salarial compliqué dans lequel Laporta veut s'insérer.

La grande pierre d'achoppement, évidemment, est le contrat de Frenkie. Comme l'a appris GOAL, Frenkie a rejoint le Barça en 2019, avec un salaire fixe de 14 millions d'euros, auquel pourraient s'ajouter des primes variables de deux millions d'euros pour avoir joué 60% des matchs officiels et une autre pour avoir remporté des titres collectifs.

En 2023-24, De Jong serait payé près de 28 millions par an

Selon le journal "Marca", De Jong recevrait cette saison 18 millions d'euros bruts fixes, plus trois correspondant à sa prime de fidélité, atteignant 21 "kilos" par an, auxquels il faudrait ajouter les bonus pour les matchs joués et les titres gagnés, des bonus qui pourraient faire exploser son salaire annuel pour la saison 2022-2023 à 23-24 millions bruts par saison.

Un salaire astronomique, qui augmenterait encore plus lors de la saison 2023-24, car le FC Barcelone devrait alors lui verser, sans compter les primes pour les matchs et les titres, un montant fixe de 18 millions de salaire brut, plus un autre salaire de presque 10 millions pour la prime de fidélité, atteignant presque 28 millions par an.

Pourquoi gagnerait-il un salaire aussi élevé ?

Lors de la première saison de De Jong, la pandémie a éclaté et cela a influencé le contrat, car le club a réduit le salaire de tous les joueurs de manière linéaire. Comme COVID-19 a continué, le club a décidé de retravailler le contrat du Néerlandais. Elle a prolongé son contrat pour deux saisons supplémentaires et reporté son salaire de 14 millions à seulement 3 millions, puis à environ 9 millions.

Ce report, qui avait servi à l'époque à alléger les comptes des Blaugrana, doit maintenant être honoré. Et c'est précisément pour cette raison que cette saison, Frenkie De Jong devrait être payé un montant fixe de 21 millions d'euros et s'il reste une saison de plus, son salaire passerait à près de 28 millions d'euros par an.