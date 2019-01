Mercato - Franck Kessié (AC Milan) visé par Chelsea et Tottenham cet hiver ?

Selon Tuttosport, le milieu de terrain ivoirien des Rossoneri serait convoité par les Blues et les Spurs lors de ce mercato hivernal.

En quête d'un renfort pour leur entrejeu, Chelsea et Tottenham se pencheraient sur la Serie A et notamment Franck Kessié cet hiver selon Tuttosport. D'après le quotidien italien, les Spurs et les Blues seraient sur le milieu de terrain de 22 ans qui évolue chez les Rossoneri depuis un an et demi.

Une option d'achat qui pose problème

Problème : l'AC Milan ne détient pas encore les droits du joueur. Prêté pendant deux ans par l'Atalanta, le club lombard doit verser 24 millions d'euros comme option d'achat obligatoire de Bergame pour détenir définitivement l'international ivoirien.

Perturbés par des soucis financiers, en raison notamment du Fair-Play Financier, les dirigeants milanais ne seraient pas en mesure pour l'instant de régler cette somme. De plus, Leonardo, le directeur sportif, voudrait en priorité régler le transfert de Gonzalo Higuain, prêté par la Juventus.

Néanmoins Franck Kessié serait tenté de son côté par un départ vers un Premier League qu'il verrait comme une progression nette dans sa carrière. Des intentions qui pourraient faciliter l'opération peu importe le club londonien qui récupérera celui qui compte 27 sélections avec les Éléphants.