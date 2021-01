Mercato - Fiorentina : Christian Koffi de retour dès cet hiver

L’ancien monégasque Christian Koffi (20 ans) va mettre fin à son prêt à Cesena pour revenir à la Fiorentina dès cet hiver.

Christian Koffi ne terminera pas la saison à Cesena. Prêté en septembre dernier, le milieu offensif de 20 ans va mettre un terme à son aventure avec le club de Serie C dès cet hiver. Son retour à la est attendu.

Lié à la Fio jusqu'en 2023, l'ancien Monégasque a remporté les deux dernières éditions de la Coupe d' Primavera. Il était prêté à Cesena sans option d'achat et doit reprendre l'entraînement avec le groupe de Cesare Prandelli la semaine prochaine. Il aura ainsi l'occasion de montrer ses qualités de dribble, de vitesse et de percussion, dans l'espoir de s'imposer dans une équipe qui pointe seulement à la 14e place en .

Avec Cesena, le jeune Christian Koffi a disputé onze matches au total, dont six en tant que titulaire. Il a marqué un but et signé deux passes décisives, réalisant quelques prestations remarquées ces dernières semaines.

La Fédération ivoirienne l'a d'ailleurs sollicité récemment afin qu'il représente les couleurs de la , notamment lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Un appel auquel il devrait répondre favorablement s'il est retenu pour le prochain rassemblement.