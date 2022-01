Mercato : Ferran Torres explique son choix de signer au FC Barcelone

Ferran Torres est officiellement un joueur du FC Barcelone. L'ailier espagnol est très attendu en Catalogne et a été présenté ce lundi comme la seconde recrue hivernale du club catalan. Capable de jouer sur le côté et à la pointe de l'attaque, l'international espagnol va apporter une réelle plus-value à Xavi.

En préambule de sa présentation, Joan Laporta s'est félicité du recrutement de Ferran Torres, une grande acquisition pour le FC Barcelone : "Aujourd'hui est un grand jour. Ferran Torres a montré un immense désir de venir au Barça et je veux le remercier. Et je tiens également à remercier tous ceux qui, au club, ont œuvré pour que Ferran vienne jouer ici, en particulier Mateu Alemany, Rafa Yuste, Jordi Cruyff et ses agents. Ferran a persévéré pour venir au Barça et montrer ici les qualités qu'il possède. Je suis sûr que nous allons l'apprécier. Visca el Barça !"

FC Barcelone : Ambitieux sur le mercato, Joan Laporta ouvre la porte à Erling Haaland

L'international espagnol a ensuite confié qu'il avait toujours rêvé de jouer dans un très grand club espagnol : "J'ai toujours dit que j'étais très clair. Je suis allé jouer pour Manchester City pour retourner dans l'un des plus grands clubs d'Espagne. Dès que le Barça m'a dit qu'il me voulait, je n'y ai pas pensé deux fois. Je suis un joueur ambitieux, j'aime les défis. C'est une grande opportunité pour moi d'aider à amener le Barça là où il mérite d'être".

Ferran Torres veut jouer ailier droit

Régulièrement utilisé en faux numéro neuf par Pep Guardiola en l'absence d'un buteur confirmé chez les Cityzens, Ferran Torres est conscient d'être un joueur polyvalent mais préfère jouer sur le côté : "J'ai joué en tant qu'attaquant, mais je dis toujours que ma position est celle d'ailier droit. Plus un joueur est polyvalent, plus il aide l'entraîneur. Peu importe la position, si je veux jouer".

FC Barcelone : Alvaro Morata en passe de signer au Barça !

L'international espagnol en a profité pour rendre hommage à Pep Guardiola avec qui il a beaucoup appris : "J'ai beaucoup appris de Pep Guardiola, c'est l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Il m'a fait jouer à plusieurs postes. J'ai de très bons souvenirs de mon passage à Manchester City qui m'aideront à relever ce défi avec ambition, humilité et beaucoup d'envie. Ma conversation avec Pep Guardiola pour quitter le club ? Ce sont des choses internes qui sont entre le club, mes agents, le Barça et moi. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je suis un joueur du Barça, et c'est ce que j'attendais le plus".

L'article continue ci-dessous

Ferran Torres est prêt pour ses débuts

Enfin, Ferran Torres a rassuré concernant sa forme actuelle, lui qui a été récemment blessé : "Cela se passe très bien. Nous sommes dans les temps, nous finalisons la récupération. Je me sens très bien, en confiance. J'espère être prêt pour la Supercoupe ou avant. Je suis un joueur ambitieux, j'aime les grands défis. J'ai pensé que c'était une excellente option pour moi et pour ma famille".