Mercato, Fellaini sur les tablettes de Monaco ?

Le milieu de terrain de Manchester United, Marouane Fellaini, serait convoité par l'AS Monaco en cette période de fin de mercato.

N'ayant pas pu mettre la main sur Michy Batshuayi, Thierry Henry se serait-il rabattu sur un autre de ses anciens protégés en sélection belge. D'après ce que révèle RMC Sport, le coach de l'AS Monaco viserait Marouane Fellaini.

Fellaini ne joue plus trop au sein de son club de MU depuis qu'Ole Gunnar Solskjaer s'est installé sur le banc d'Old Trafford. À Monaco, on aurait donc l'espoir de lui offrir une échappatoire, et ce sans avoir à débourser une grosse fortune.

L'option qui est privilégiée en ce qui concerne l'ancien joueur d'Everton, c'est un prêt de six mois. Henry espère surtout profiter de l'expérience du Mancunien pour mener à bien l'opération maintien en Ligue 1.

Pour rappel, en milieu de terrain, l'ASM s'est déjà payé deux renforts depuis le début du mois de janvier. Les vice-champions de France sont allés chercher Cesc Fabregas à Chelsea et aussi William Vainqueur, qui était libre de tout engagement.