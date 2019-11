Mercato, FC Barcelone - "Suarez veut jouer en MLS"

Nicolas Lodeiro, capitaine de la franchise de Seattle, a indiqué que le défi de la MLS plairait à Luis Suarez.

Arrivé au en 2014 dans la meilleure forme de sa vie de footballeur, Luis Suarez a perdu de sa superbe ces dernières années. Le numéro 9 du Barça reste une gâchette fiable, capable d'empiler les buts avec régularité grâce à son entente avec Lionel Messi, mais son volume de jeu a baissé, et ses courses sont moins incisives.

L'Uruguayen, 32 ans, est sous contrat avec le Barça jusqu'en juin 2021. Mais son avenir à court ou moyen terme fait désormais l'objet de rumeurs dans la presse ibérique. Et parmi celles-ci revient notamment l'hypothèse d'une expérience de l'autre côté de l'Atlantique.

Suarez a notamment été annoncé comme une cible potentielle de David Beckham pour sa franchise à Miami après son bail en . Une possibilité tout à fait plausible selon le capitaine des , Nicolas Lodeiro, qui le fréquente en équipe nationale.

L'article continue ci-dessous

"Il veut faire partie de la ", a expliqué le milieu uruguayen dans des propos repris par le journal Sport. "Luis me pose toujours des questions sur le championnat. Son rêve était de jouer pour Barcelone. Il joue à un bon niveau et il s'y sent bien. Tôt ou tard, il arrivera en MLS. Espérons-le. Il aime le championnat. Il me demande toujours des choses à ce sujet. J'aimerais qu'il puisse jouer pour les Seattle Sounders, bien que cela puisse être une tâche difficile. Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit ici".

Cette ambition pourrait permettre à Luis Suarez de marcher sur les traces de Thierry Henry ou Zlatan Ibrahimovic, devenus rois aux USA après avoir martyrisé les défenses d'Europe.