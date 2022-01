Mercato - FC Barcelone : Nouvelle révélation de la presse espagnole pour l'avenir d'Ousmane Dembele

Quel avenir pour Ousmane Dembélé ? En fin de contrat en juin prochain, l'international français n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Les négociations sont compliquées entre les deux camps et cela agace passablement le club catalan qui a peur de perdre l'ancien ailier du Borussia Dortmund sans la moindre contrepartie financière l'été prochain alors qu'il a fortement investi sur lui, il y a quelques années, et que le club n'est pas au mieux économiquement parlant.

Un appel de Leonardo ?

Le FC Barcelone a donc exigé par la voix de son directeur général qu'Ousmane Dembélé accepte de quitter les Blaugrana cet hiver étant donné qu'il refuse de prolonger son contrat. L'international français n'est toutefois pas motivé à l'idée de partir en ce mois de janvier et ne compte pas céder à la pression de ses dirigeants. Pour tenter de résoudre la situation contractuelle de son poulain, Moussa Sissoko, agent d'Ousmane Dembélé, s'est rendu à Barcelone pour une énième réunion avec les dirigeants catalans.

FC Barcelone : Ousmane Dembele, la réunion de la dernière chance

Ni le clan Dembélé, ni les dirigeants du Barça n'auraient abandonné l'idée d'une prolongation de contrat, bien que les positions des deux camps soient encore très éloignées. Mais si le joueur formé au Stade Rennais ne prolonge pas son contrat avec le Barça, nul doute qu'il n'aura pas de mal à trouver un nouveau point de chute l'été prochain lorsqu'il sera libre de tout contrat.

Coup de bluff de l'agent d'Ousmane Dembélé ?

Plusieurs clubs auraient l'international français dans le viseur et selon la presse espagnole l'un d'eux serait le Paris Saint-Germain. Et la rumeur envoyant le natif de Vernon dans la capitale française va continuer d'enfler dans les prochains jours après la dernière bombe révélée par la presse espagnole. En effet, la célèbre émission de télévision, El Chiringuito, a annoncé que Moussa Sissoko était en contact avec le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo.

Dembélé et le Barça, la rupture pas encore scellée

Leur preuve ? Des images captées à l'arrivée de l'agent de l'international français à Barcelone. Non, Moussa Sissoko n'a pas rencontré le directeur sportif brésilien en personne, mais il a selon toute vraisemblance reçu un coup de fil de Leonardo. En effet, sur des images captées par la télévision espagnole, Moussa Sissoko tient son téléphone portable dans sa main gauche en sortant de l'aéroport et le regarde furtivement. Or, lors de ce regard assez furtif, l'agent d'Ousmane Dembélé reçoit un appel entrant sur Whatsapp au nom de "Leonardo PSG".

Reste à savoir s'il s'agissait réellement de Leonardo, le directeur sportif du PSG, où si l'agent d'Ousmane Dembélé s'est amusé à brouiller les pistes et tente de faire monter les enchères en utilisant un autre contact pour le faire passer pour le directeur sportif du PSG dans son téléphone. Une chose est sûre, si Ousmane Dembélé ne prolonge pas avec le FC Barcelone, le nom du club de la capitale risque d'être de plus en plus régulièrement lié avec celui de l'international français.