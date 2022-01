Mercato - FC Barcelone : C'est quoi la suite pour Ousmane Dembélé ?

Depuis que Xavi l'a présenté comme le meilleur ailier du monde, jusqu'à ce qu'on lui montre la porte, Ousmane Dembele a vécu des semaines en dents de scie. La patience est arrivée à bout pour l'attaquant français, une énigme que personne dans la capitale catalane n'a réussi à décoder depuis son arrivée en Catalogne, et on lui a fixé un ultimatum : renouveler son contrat ou de quitter le club immédiatement.

Il pourrait s'avérer être une bonne affaire pour des grands clubs européens, mais qui se présentera pour tirer le meilleur d'un joueur qui n'a fait que causer des maux de tête au FC Barcelone depuis qu'il a été recruté pour 147 millions d'euros, bonus compris, en provenance du Borussia Dortmund, ce qui constituait alors un montant record. Le contrat de Dembele avec le FC Barcelone expire cet été et, tout au long de la saison, les négociations ont achoppé avec son agent Moussa Sissoko, la confiance de son club dans sa continuité se réduisant peu à peu à néant.

La fin du chapitre barcelonais

La situation a atteint son point d'ébullition cette semaine, le directeur du football Mateu Alemany mettant effectivement fin à la carrière de Dembele en Catalogne. "Aujourd'hui, 20 janvier, à 11 jours de la dernière fenêtre de transfert avant la fin de son contrat, il est évident que le joueur ne veut pas rester et ne s'engage pas dans notre avenir", a déclaré Alemany jeudi. "Compte tenu de ce scénario, lui et ses agents ont été informés qu'il devait partir immédiatement car nous voulons des joueurs qui s'engagent dans notre projet. Par conséquent, nous espérons pouvoir le transférer avant le 31 janvier".

Les propos élogieux de Xavi à l'égard de Dembele n'ont pas été démentis. Il a mis sa foi et sa confiance en Dembele, qui a dit au nouvel entraîneur qu'il voulait rester, mais, dans la salle de réunion, il n'y avait aucun mouvement avec Sissoko. Cela semble maintenant être une stratégie pour garder Dembele dans les petits papiers de Xavi et obtenir du temps de jeu, tout en refusant de s'engager. Les exigences salariales de l'agent étaient trop élevées pour un club en pleine tourmente économique et le FC Barcelone affirme avoir fait plusieurs offres qui ont été repoussées. Dembele n'a pas été retenu dans le groupe qui a perdu contre l'Athletic Bilbao en Copa del Rey jeudi soir et il pourrait ne plus jamais porter le maillot du FC Barcelone.

Il a répondu sur Instagram, qualifiant le traitement que lui réserve le FC Barcelone de "chantage", ce qui ne risque pas d'améliorer les relations avec Alemany et le président Joan Laporta. L'ancien attaquant de Dortmund, tout aussi adroit des deux pieds, est l'un des joueurs les plus talentueux du football mondial, mais il n'a jamais été en mesure d'exploiter régulièrement son habileté exceptionnelle et sa vitesse explosive à bon escient pour le FC Barcelone pendant plus de quelques matchs d'affilée.

Même au cours de la saison dernière, sa plus longue période dans l'équipe sans blessure, il était un feu d'artifice incontrôlable, nuisant à ses adversaires mais aussi à sa propre équipe par ses prises de décision désordonnées et son manque d'intention de revenir en arrière. Xavi pensait qu'il était capable de faire passer Dembele du statut de joyau brut à celui de champion du monde, mais c'était sans compter sur la gestion tout aussi chaotique de la vie du joueur en dehors du terrain.

Des prétendants au rendez-vous ?

Bien que Dembele se soit assagi après avoir été accusé de comportement non professionnel au cours de ses premières années au club, il est toujours considéré comme un personnage marginal, qui n'est pas entouré de personnes utiles à sa carrière ou à son développement. La question se pose donc de savoir qui va tenter sa chance avec Dembele. Et se pourrait-il qu'il y ait finalement moins de clubs que lui et Sissoko ne l'espéraient, et offrant moins d'argent qu'ils ne le souhaitaient ?

Cet été, le Paris Saint-Germain pourrait être intéressé par l'ailier. Kylian Mbappé n'a pas signé de nouveau contrat et est susceptible de rejoindre le Real Madrid, il s'agirait donc d'un remplacement facile, même si ce n'est pas du poste pour poste. Le FC Barcelone a menacé de mettre de côté Dembele pour la seconde moitié de la saison s'il ne partait pas en janvier, ce pour quoi ils ont été réprimandés par l'AFE (association des footballeurs espagnols).

Le PSG pourrait être ouvert à l'idée de se le faire prêter cet hiver à la demande de Dembele, même si ses postes en attaque sont bien remplis, juste pour le garder impliqué et actif jusqu'à ce qu'ils en aient besoin, et devancer d'autres clubs qui pourraient décider plus tard de le vouloir. Cependant, étant donné les relations glaciales entre le FC Barcelone et le PSG, Lionel Messi et Neymar ayant tous deux choisi de rejoindre les Parisiens au détriment du club catalan, un accord pourrait prendre pas mal de temps à voir le jour.

Le PSG et les clubs de Premier League favoris pour accueillir Dembele

En Angleterre, Newcastle United pourrait se l'offrir et il améliorerait instantanément une équipe actuellement engagée dans une lutte contre la relégation en Premier League. Les Magpies ont été rejetés par Eden Hazard cette semaine, selon El Nacional, sont également liés à Jesse Lingard de Manchester United, et Dembele est un joueur avec un profil similaire. Liverpool a également été mis en relation avec l'attaquant, Sadio Mane étant en difficulté et Mohamed Salah en conflit avec son contrat. On dit que Jurgen Klopp admire Dembele, même s'il a saccagé l'appartement de l'entraîneur de Liverpool, qu'il louait à Dortmund lorsqu'il a forcé son départ pour Barcelone.

Dembele a vu ses aventures finir en eau de boudin partout où il a joué, se disputant avec Rennes avant d'être transféré à Dortmund, où il s'est absenté de l'entraînement avant qu'on le laisse partir à Barcelone. Aujourd'hui, il est sur le point de quitter les Catalans de manière tout aussi acrimonieuse, et quel que soit le club où il atterrit, ce dernier peut se considérer comme averti qu'il pourrait y avoir des problèmes à venir.

Au moins, ses problèmes persistants aux ischio-jambiers se sont atténués ; une malheureuse blessure au genou contractée lors du Championnat d'Europe l'a empêché de jouer jusqu'en novembre, mais il faut espérer qu'il s'agit d'un incident isolé. Étant donné qu'il n'y aurait pas beaucoup d'indemnités de transfert à payer à Barcelone, toute équipe peu performante qui pourrait se permettre de payer son salaire pourrait être tentée de parier sur l'attaquant.

Si Dembele fait mouche, il pourrait revitaliser une attaque de Chelsea en difficulté, même si les Blues ont beaucoup de joueurs talentueux au club qu'ils préféreraient mieux utiliser. Manchester United a signé Jadon Sancho cet été et ne semble donc pas être un prétendant, même si, étant donné l'approche dispersée des Red Devils en matière de transferts ces dernières années, on ne peut pas exclure cette possibilité.

Tottenham pourrait utiliser sa créativité et jusqu'à ce que Steven Bergwijn éclate contre Leicester City mercredi soir, Dembele aurait pu faire partie des prétendants à son poste. Le nouveau contrat de Kingsley Coman au Bayern Munich signifie que les géants allemands ne seront probablement pas sur le marché pour un ailier, après avoir été liés début janvier, tandis que la Juventus a besoin de puissance de feu, mais a des difficultés financières de son côté.

Pour un joueur et un personnage aussi déroutants, la seule certitude est l'incertitude, et partout où Ousmane Dembele va, les feux d'artifice sont inévitables, sur et en dehors du terrain.