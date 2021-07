L'Argentin n'a pas encore choisi où il jouera la saison prochaine. Une option pourrait arranger le Real Madrid sur le marché des transferts.

Depuis le 30 juin à minuit, Lionel Messi est libre comme l'air. Si le FC Barcelone reste l'incontournable favori pour signer le génie argentin, tant que ce dernier n'aura pas apposé sa signature et son stylo en bas d'un contrat, les diverses hypothèses sur son avenir et les rumeurs iront bon train. Actuellement à la Copa America avec l'Argentine où il va disputer une demi-finale très importante cette nuit face à la Colombie, Lionel Messi ne semble pas pressé de prendre sa décision.

Qui plus est, le FC Barcelone doit réduire sa masse salariale pour pouvoir se permettre de donner un nouveau contrat à Lionel Messi. Mais le club catalan va devoir faire vite, car l'Argentin ne manque pas de prétendants. En effet, Manchester City et le Paris Saint-Germain sont sur ses traces et se renseignent depuis quelques mois sur la possibilité de s'offrir le sextuple vainqueur du Ballon d'Or. En rejoignant, la capitale française, Messi retrouverait ainsi Neymar.

Selon As, le Real Madrid placerait beaucoup d'espoir en Lionel Messi. Non pas pour que l'Argentin rejoigne l'ennemi juré comme l'a fait Luis Figo par le passé, non, mais bel et bien pour qu'il aille au Paris Saint-Germain. Avec la signature du sextuple Ballon d'Or dans la capitale française, la Casa Blanca pense ainsi avoir davantage de chances pour recruter Kylian Mbappé cet été, qui n'est pas à vendre d'après Nasser Al-Khelaïfi.

Messi in, Mbappé out ?

Autant dire qu'indirectement, Lionel Messi pourrait donner un sacré coup de pouce au Real Madrid s'il décide de s'engager avec le Paris Saint-Germain cet été. Le vice-champion d'Espagne est conscient que le vice-champion de France ne laissera pas passer l'opportunité de signer Lionel Messi si elle se présente cet été, notamment pour la résonance mondiale qu'aurait ce recrutement, à un an de la Coupe du monde au Qatar.

Mais surtout, les dirigeants du Real Madrid sont bien conscients qu'avec la signature de Lionel Messi, il serait quasiment impossible pour le Paris Saint-Germain de payer les salaires de l'Argentin, de Neymar mais également de Kylian Mbappé. En fin de contrat à l'été 2022, le champion du monde 2018 n'a toujours pas prolongé son contrat et pourrait ainsi être le premier à être poussé vers la sortie, surtout s'il affirme au club de la capitale sa volonté de ne pas prolonger et de partir libre l'été prochain.

Un coup de poker espéré par les dirigeants du Real Madrid qui croient dur comme fer que ce scénario est plausible. "Si Léo signe au PSG, Kylian sortirait par la même porte d'entrée. On sait que c'est une option de marché. Pourquoi pas ?", a déclaré à As, un dirigeant du Real Madrid. Force est de constater que malgré toutes les difficultés dans le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid ne compte pas rendre les armes pour s'offrir le numéro 7 du PSG.