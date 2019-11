Mercato - Et si José Mourinho ramenait Gareth Bale (Real Madrid) à Tottenham ?

Selon les informations d’AS, l’arrivée de José Mourinho à Tottenham renforce grandement l’hypothèse d’un éventuel retour du Gallois.

L’arrivée de José Mourinho à va faire des heureux. On pourrait penser à Mauricio Pochettino, lequel pourra compenser la perte de son emploi avec de grosses indemnités de départ, mais également au , qui cherche inlassablement à se débarrasser de Gareth Bale - star des Spurs entre 2007 et 2013 - depuis plusieurs années.

Car oui, il ne s’agit d’un secret pour personne, Mourinho adore Bale ! Selon les informations du quotidien AS, ce changement sur le banc des Spurs ouvre "une porte de sortie" au Gallois et "le rapproche de la ". Nos confrères sont catégoriques : le "Special One" tentera de rapatrier l’ancien joueur de Tottenham l’été prochain !

"Je ne peux pas t’acheter si tu ne parles pas"

AS rappelle d’ailleurs que lorsque Mourinho était cité pour éventuellement succéder à Zinédine Zidane en début de saison, la présence de Bale dans l’effectif était l’une de ses principales motivations. Il faut dire que même à l’époque où le technicien portugais officiait à (2016-2018), l’ailier droit faisait partie de ses cibles prioritaires.

On se souvient par exemple d’une entrevue entre les deux hommes avant une rencontre d’International Champions Cup à l’été 2017, lorsque Mourinho avait soufflé à l’oreille de Bale : "Je ne peux pas t’acheter si tu ne parles pas".

Ce ne sera pas pour cet hiver

Cette fois, Bale n’a plus besoin de parler pour qu’on lui indique la porte de sortie. Et la récente polémique qui l’entoure, avec ce drapeau "Pays de Galles, golf, Madrid : dans cet ordre", ne risque pas de pousser le président madrilène Florentino Perez à conserver un élément sous contrat jusqu’en 2022.

Si Mourinho veut réellement Bale, nul doute qu’il devrait réussir à l’avoir, et il s’agirait d’un recrutement plutôt ambitieux pour relever une équipe des Spurs en plein doute. Mais ce ne sera pas pour cet hiver, comme l’a confirmé l’agent du Gallois, Jonathan Barnett, à nos confrères d’AS.