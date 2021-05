Mercato - Et si Cristiano Ronaldo revenait au Sporting Portugal ?

Selon les informations de Record, qui en fait même sa Une du jour, Cristiano Ronaldo aurait fait le choix de finir sa carrière au Sporting Portugal.

Été agité en prévision pour Cristiano Ronaldo. Il y aura bien évidemment l’Euro à disputer avec le Portugal, mais également le mercato. Car pour la première fois depuis son arrivée à la Juventus en 2018, le quintuple Ballon d’Or envisage sérieusement de quitter Turin.

Même avec la C1, Ronaldo pourrait partir

Selon La Gazzetta dello Sport, CR7, malgré un contrat qui court jusqu’en 2022, partira quasiment à coup sûr si la Juve ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions. Actuellement, la formation italienne est troisième de Serie A avec 69 points mais Naples, cinquième, reste à l’affût avec seulement deux longueurs de retard…

La Champions et le championnat… Deux éléments qui pourraient pousser, qualification ou non, CR7 vers un départ. La perte du titre au profit de l’Inter Milan après 9 ans de règne n’a pas été digérée par le Portugais, sans oublier la nouvelle élimination précoce en Ligue des Champions face à Porto.

La saison prochaine… ou la suivante ?

Vous l’aurez compris, Ronaldo a - dans tous les cas - de grandes chances de quitter la Vieille Dame cet été. Mais pour aller où ? Florentino Perez a écarté la piste menant à un retour au Real Madrid. À priori, Manchester United ne fera pas non plus de folies pour retrouver son joueur parti en 2009. Et pour effectuer un tour complet de ses anciens clubs, ne reste donc que le Sporting Portugal…

Et justement : selon les informations du quotidien sportif portugais Record, CR7 aurait pris la décision de terminer sa carrière… là où tout a commencé, à Lisbonne. Pour la saison prochaine, ou la suivante ? Peu importe. Malgré ses 36 ans, le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions semble avoir une jeunesse éternelle.

La Une de Record : "Ronaldo veut finir au Sporting"