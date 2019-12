Mercato - Estudiantes de La Plata rêve d'Andrés Iniesta

Après l'arrivée de Javier Mascherano, le club argentin souhaite désormais attirer un autre ancien du Barça en la personne d'Andrés Iniesta, 35 ans.

Après avoir annoncé fin novembre la signature de Javier Mascherano, le club argentin d'Estudiantes, entraîné par Gabriel Milito, verrait d'un bon oeil une arrivée d'un autre ancien du , en la personne du maître à jouer Andrés Iniesta.

Juan Sebastian Veron évoque des discussions

En effet, actuellement sous contrat jusqu'en janvier 2021 avec le club japonais du Vissel Kobe, le milieu de terrain de 35 ans continue d'enchanter les observateurs par ses prouesses techniques, et ne laisserait pas insensible Juan Sebastian Veron, le président du club de la Plata, qui ne s'en est pas caché.

"Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a des négociations avec Iniesta, mais il y a des discussions. Essayer de faire signer Iniesta est une chose que les supporters n'oublieront jamais, que cela se réalise ou non", a-t-il confié sur les ondes de la radio La Oral Deportiva, ce jeudi.

Interrogé sur la possibilité de prolonger au Vissel Kobe en novemvre dernier, Andres Iniesta avait surtout signifié son envie de continuer à jouer. "Est-ce que je me vois prolonger mon contrat ? On ne sait jamais. Aujourd’hui, j’ai toujours l’envie et c’est que qui est important. Je profite de l’entrainement et des matchs. Nous verrons ce que le temps dira", avait ainsi expliqué l'ancien du Barça, dans des propos repris par Marca.