Mercato - Entre l'Olympique de Marseille et Mario Balotelli, tout semble (enfin) réuni pour un transfert

D'après L'Équipe et La Provence, les négociations ont bien avancé pour l'arrivée de l'attaquant italien qui toucherait 3 millions d'euros sur 6 mois.

Désiré depuis maintenant huit mois, Mario Balotelli n'a jamais été aussi proche de rejoindre l'Olympique de Marseille. De nouveau mis sur la table cet hiver, le transfert de l'attaquant italien est plus que probable selon l'Équipe et La Provence. Les négociations avec l'OGC Nice et l'entourage du joueur permettent d'être optimiste dans ce dossier.

Ainsi, le buteur de 28 ans toucherait trois millions d'euros lors d'un premier contrat de six mois avant de possiblement prolonger l'aventure lors de la saison 2019-2020. Malgré quelques tensions entre les dirigeants marseillais et niçois, tous les feux semblent au vert pour voir Super Mario enflammer le Vélodrome.

0 but en 2018-2019

Seule la forme actuelle du joueur offre quelques doutes. Après deux saisons réussies du côté des Aiglons, Mario Balotelli marque le pas depuis six mois. En dix apparitions, il n'a pas trouvé le chemin des filets (une seule passe décisive). Depuis début décembre, il a même été écarté par Patrick Vieira pour son manque d'investissement sur le terrain.

Néanmoins la direction phocéenne avait fait du recrutement d'un avant-centre sa priorité absolue lors de ce mercato hivernal face aux rendements bien décevants de Valère Germain et de Kostas Mitroglou, qui pourraient bien faire leurs valises avant le 31 janvier.