Mercato - "En Italie, Higuain ne jouera pas ailleurs qu'à la Juventus"

Nicola Higuain, frère et agent de Gonzalo Higuain, a évoqué l'avenir de l'attaquant international argentin.

Gonzalo Higuain ne rejoindra pas un autre club que la en . C'est qu'a expliqué son frère et agent, Nicola Higuain, sur son compte Twitter ce dimanche.

Higuain avait été prêté la saison passée à lors des 6 derniers mois de l'exercice, mais son expérience en n'a pas été très concluante. L'Argentin n'a pas réellement pesé sur le front de l'attaque des Blues malgré un temps de jeu largement supérieur à son concurrent Olivier Giroud.

Les 6 mois précédents, il avait déjà rendu des copies décevants sous le maillot de l' . Une tunique qu'il ne portera plus.



Son frère et agent a fait une déclaration qui ne laisse que peu de place à l'interprétation. "En Italie, Higuain ne jouera que pour la Juventus. Il lui reste deux années de contrat et elles seront respectées".

Higuain in Italia giocherà solo nella Juventus. Restano due anni di contratto e saranno rispettati. Buona domenica a tutti. — nicola higuain (@NicolaHiguain) 30 juin 2019

Reste à savoir si une autre expérience à l'étranger peut être envisagée.