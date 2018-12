Mercato - En fin de contrat l'été prochain, Munir El Haddadi (Barcelone) serait dans le viseur de l'OM

D'après Mundo Deportivo, Andoni Zubizarreta, le directeur sportif du club phocéen, aimerait faire venir l'attaquant du Barça à la fin de son contrat.

En quête d'un nouvel attaquant face aux performances plus que moyennes de Kostas Mitroglou et de Valère Germain, l'Olympique de Marseille prospecte pour trouver un numéro 9 qui puisse enfin faire vibrer le Vélodrome. D'après Mundo Deportivo, celui-ci pourrait être Munir El Haddadi, avant-centre du FC Barcelone.

Âgé de 23 ans, celui qui a été prêté dans le passé à Valence et Alavès possède un statut de remplaçant au sein du club catalan et joue très peu depuis le début de la saison. Il possède cependant l'avantage d'être libre dans six mois puisque son contrat arrive à échéance en juin prochain.

Le club phocéen, qui suit cette piste par Andoni Zubizarreta, le directeur sportif, n'est pas le seul sur les rangs de Munir. Séville, le Betis, le Celta Vigo, le Deportivo Alavés et West Ham seraient également intéressés par celui qui possède une sélection avec la Roja.