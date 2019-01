Mercato - En fin de contrat avec l'Atlético Madrid, Diego Godin aurait dit oui à l'Inter Milan

Le défenseur central de 32 ans serait d'accord pour rejoindre les Nerazzurri à la fin de la saison pour un salaire de 5,5 millions d'euros.

La fin de l'aventure entre l'Atlético Madrid et Diego Godin se rapproche. Alors que son contrat se termine en juin prochain avec les Colchoneros, le défenseur central uruguayen ne devrait pas prolonger et serait ainsi libre de s'engager où il le souhaite.

Sa nouvelle destination semble de plus en plus évidente : l'Inter Milan. Le club italien a entamé des négociations depuis plusieurs semaines avec le joueur de 32 ans qui serait tenté par le challenge lombard. Selon la Cadena Ser, Diego Godin aurait même dit oui aux Nerazzurri pour un salaire de 5,5 millions d'euros par an.

Le joueur passé par Villarreal retrouverait ainsi à Milan son ancien coéquipier Joao Miranda et Matias Vecino, son partenaire en sélection uruguayenne.