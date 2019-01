Mercato - Emiliano Sala poussé vers la Premier League et Cardiff ?

L'attaquant du FC Nantes s'est rendu au Pays de Galles hier pour rencontrer l'entraîneur des Bluebirds. Mais il n'a toujours pas pris de décision.

Emiliano Sala était au Pays de Galles hier, pour rencontrer Neil Warnock, l'entraîneur des Bluebirds. Une rencontre dont le but était de présenter le projet du club à l'actuel troisième meilleur buteur de Ligue (12 buts) et tenter de le convaincre de traverser la Manche. Un aller-retour à l'issue duquel l'Argentin n'aurait toujours pas pris de décision concernant son avenir, lui qui souhaiterait privilégier un club plus huppé en cas de départ.

Nantes est vendeur

Malgré les réticences de leur attaquant, les dirigeants des Canaris poussent dans le sens d'un départ. Ces derniers se sont mis d'accord avec le club gallois sur une indemnité de 20 millions de livres (environ 22,5 millions d'euros). Une opportunité que Waldemar Kita ne souhaite pas laisser passer, alors que le joueur arrivera en fin de contrat en juin 2020. De son côté le coach nantais, Vahid Halilodzic, aimerait au contraire que ses dirigeants entament des discussions pour prolonger son meilleur buteur.

La vente de l'attaquant de 28 ans pourrait également profiter aux Girondins de Bordeaux, son ancien club. En effet, lors de la vente du joueur au voisin nantais en juillet 2015 pour 1 millions d'euros, une clause avait été signée. Elle assure aux Girondins 50% d'une éventuelle plus-value à la revente du joueur.