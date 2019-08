Mercato - Edinson Cavani : "Neymar a encore beaucoup à donner au PSG"

L'attaquant uruguayen du PSG s'est confié sur Neymar, à propos notamment de ses envies de départ, dans un entretien accordé au Parisien.

Avant le premier match officiel de la saison ce samedi, en , pour le contre Rennes (13h30, heure française), Edinson Cavani s'est confié au Parisien à l'aube de cet exercice 2019-2020 qui s'annonce encore intense pour le PSG.

S'il a évoqué son état physique après la Copa America et son avenir personnel, l'attaquant uruguayen a aussi été interrogé sur le cas de Neymar, qui continue d'être un feuilleton médiatique avec notamment ses envies de quitter le afin de retourner au .

De son côté, Cavani espère que son coéquipier restera car il estime que son histoire avec le PSG n'est pas encore terminée. "J'espère que tout ce qui lui est arrivé va lui donner de l'expérience pour grandir comme individu. Je pense qu' il a encore beaucoup à donner au PSG jusqu'au dernier jour où il sera ici comme joueur. Il a beaucoup à donner au football aussi."

L'ancien avant-centre de apprécie le fait d'être avec lui sur le terrain et de former avec Kylian Mbappé l'un des meilleurs trios offensifs d'Europe. "Jouer avec des gros joueurs comme lui, comme Kylian, ça m'apporte du plaisir. Maintenant, c'est bien de trouver la connexion entre nous tous, de créer une bonne équipe, une bonne ambiance de travail, de sacrifice et de professionnalisme."

"Beaucoup de choses ont été dites sur nous"

Sur sa relation personnelle avec Neymar, le buteur de 32 ans indique qu'il n'a aucun problèmes avec lui, après notamment l'épisode du penaltygate il y a bientôt deux ans contre , en L1. "Beaucoup de choses ont été dites sur nous. C'est vrai que nous avons eu des différends lors des premiers mois après son arrivée. Mais c'est bien de venir se parler et de s'expliquer. C'est ce qu'il s'est passé. Après, les réseaux sociaux, la communication extérieure… C'est exagéré, beaucoup de choses ne sont pas vraies."

Pour rappel, Neymar ne prendre pas part au Trophée des Champions face au SRFC car il est suspendu pour cette rencontre. La star brésilienne n'a d'ailleurs participé à aucune rencontre de préparation cet été. De son côté, Edinson Cavani est pressenti pour être titulaire avec Sarabia et Mbappé en attaque.