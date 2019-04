Mercato - Edin Dzeko (AS Rome) vers West Ham avec un salaire monumental à la clé ?

Selon le Daily Express, les Hammers envisageraient de recruter l'attaquant bosnien cet été. Ce dernier toucherait un colossal salaire.

Avec seulement sept buts cette saison en , Edin Dzeko est à la peine comme l'ensemble de l'équipe de l'AS Rome. La question de l'avenir de l'attaquant bosnien se pose dans la capitale italienne et les prétendants pour l'accueillir seraient nombreux.

Alors que les noms de l' et d' sont déjà apparus, serait également dans la course pour le recruter. Manuel Pellegrini, l'entraîneur des Hammers, a déjà connu Dzeko du temps de et aimerait de nouveau travailler avec lui.

Pour convaincre l'international bosnien de revenir en , le club londonien serait prêt à mettre les moyens qu'il faut, en plus du montant du transfert réclamé par les Giallorossi. Un salaire de 192 000 euros par semaine serait ainsi évoqué pour celui qui a quitté City en 2015.

Sous contrat jusqu'en 2020, Edin Dzeko avait évoqué récemment son futur et ne semblait pas alors tenté par un retour en . "Il est probablement trop tard pour que je revienne en Premier League, mais on ne sait jamais, on verra. J’aime le football anglais. J’ai joué en Premier League pendant quatre ans et demi et j’ai beaucoup aimé ça, même si je suis heureux à Rome en ce moment."