Mercato - Dortmund sur Thorgan Hazard pour remplacer Christian Pulisic ?

Avec le départ acté de l'international américain à Chelsea l'été prochain, le BVB s'active pour lui trouver un remplaçant.

Avec l'annonce du transfert de Christian Pulisic à la fin de la saison pour 64 millions d'euros, Chelsea a frappé très fort dès le deuxième jour de ce mercato hivernal. Suite au départ annoncé de l'ailier de 20 ans, qui restera au club jusqu'en juin prochain sous la forme d'un prêt, le BVB a le temps d'étudier plusieurs profils pour le remplacer.

Il semblerait que le club de la Ruhr soit tenté par l'idée de recruter en Bundesliga. Selon Bleacher Report, le Borussia se pencherait sérieusement sur le cas de Thorgan Hazard, le frère d'Eden, qui évolue à Mönchengladbach depuis 2015.

Neuf buts en Bundesliga cette saison

Également international belge et passé par Chelsea, celui qui a été formé à Lens est devenu une valeur sûre au fil des saisons en Allemagne. À mi-saison, il compte déjà neuf buts et six passes décisives en 17 apparitions, de quoi susciter l'intérêt du BVB qui ne serait pas le seul club sur ce dossier.