Mercato - Donny Van de Beek (Ajax) d'accord avec le Real Madrid ?

Excellent avec l'Ajax Amsterdam la saison dernière, le milieu de terrain de 22 ans serait tombé d'accord avec le Real Madrid, selon Marca.

C'est ce qui s'appelle être victime de son succès... Véritable surprise de la dernière Ligue des Champions, l' Amsterdam, éliminée par en demi-finale, avait séduit tout son monde la saison dernière, enchaînant les succès de prestige et les prestations de haute volée.

Déployant un jeu particulièrement séduisant, le club néerlandais le devait en grande partie à un jeu collectif rodé à la perfection, mais rendu possible par le talent individuel de certains de ses protégés. Parmi eux, le défenseur central Matthijs de Ligt ou encore le milieu de terrain Frenkie de Jong, deux internationaux bataves qui se sont envolés cet été pour la Turin et le . Mais la saignée pourrait ne pas s'arrêter là.

Van de Beek déjà d'accord avec la Maison Blanche ?

En effet, après les départs des deux jeunes pépites, celui d'un autre Néerlandais au talent reconnu de tous en la personne de Donny Van de Beek, 22 ans, pourrait venir s'ajouter à la liste dans les prochaines semaines, lui qui serait proche de rejoindre le .

Ce vendredi, Marca assure même qu'un accord aurait été trouvé entre les différentes parties pour le transfert de celui qui avait brillé en Ligue des Champion. Plus tôt, le principal intéressé s'était lui-même exprimé sur le sujet ce vendredi, reconnaîssant une approche concrète des madrilènes.

"Il y a un intérêt du Real Madrid, mais les gens vont trop vite. On ne doit pas croire tout ce qui s'écrit, on parle beaucoup et je n'ai pas envie de dire ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Je suis concentré sur le match de samedi", avait ainsi confié le joueur, alors que le championnat hollandais débute ce samedi. Si le transfert se concrétise, il est possible que le Real abandonne la piste menant au Français Paul Pogba...