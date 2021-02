Mercato - Diego Forlan prévient le Real Madrid pour Sergio Ramos

En acceptant de se séparer de son défenseur, le Real Madrid ferait la même erreur que le Barça avec Luis Suarez, selon l'ancien des Colchoneros.

Leader de la Liga avec 10 points d'avance sur le Real Madrid et le FC Barcelone malgré un match en moins, l'Atlético de Madrid réalise pour l'instant une saison parfaite. Les hommes de Diego Simeone ne cessent d'impressionner, portés par leur recrue phare de l'été qu'est l'attaquant Luis Suarez, déjà auteur de 14 buts en Liga.



Recruté au FC Barcelone cet été, l'Uruguayen est en train de jouer un bien mauvais tour à ses anciens partenaires catalans, lui qui semble bien décidé à remporter un titre national. Invité dans l’émission de El Larguero de Cadena SER, son ancien partenaire en sélection Diego Forlan n'est pas vraiment surpris.

"Il marque beaucoup de buts. Il a toujours eu cette capacité. Il est à l'aise et il a pris une bonne décision. Il est difficile de s'échapper. Dans le football, on ne peut rien prévoir. Les matchs se décident sur des détails. Il y a un mois qui peut être fatal. Les saisons sont longues et là, l'Atlético prend énormément d’avance. C'est une équipe solide avec de bons remplaçants", a ainsi confié l'ancien attaquant du club, qui voit en Luis Suarez un dossier géré de façon similaire à celui de Sergio Ramos au Real Madrid.

"Ce serait dommage qu'un joueur avec sa carrière doive aller ailleurs et finir ailleurs. Il est en forme et fait toujours la différence. Sur le plan défensif, il est solide et présent. L'erreur que le Barça a faite avec Suárez, le Real est en train de la faire avec Ramos. C'est un grand joueur et il est plus important que certains jeunes joueurs", a estimé Diego Forlan, respectueux du parcours de Sergio Ramos dans la capitale espagnole. Selon lui, un tel leader, bien que particulièrement précieux, est difficile à gérer.

"C'est important d'avoir un joueur comme Ramos qui a ce pouvoir comme Cristiano ou Messi, mais ce n'est pas facile de le gérer et de lui fixer des limites. Lorsqu'ils vont trop loin, il faut qu'il y ait quelqu'un de plus haut placé pour fixer la limite. Je ne sais pas si c'est le cas ou non. Il est important pour l'institution d'avoir un acteur de ce calibre et des décisions doivent être prises. Il y a des joueurs qui ont mérité d'être un cran au-dessus et c'est logique car ils l'ont mérité, mais ce cran ne doit pas dépasser certaines limites. Nous devrions nous demander pourquoi la décision de Suarez a été prise. Il est l'un des acteurs qui font la différence", a enfin analysé l'Uruguayen.