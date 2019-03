Mercato - Deux jeunes amiénois pistés à l'étranger ?

Sous convention avec Amiens jusqu'à la fin de la saison, Paul Joly et Ayoub Sefraoui seraient suivis par quelques écuries.

Paul Joly et Ayoub Sefraoui, tous les deux nés en 2000, feraient l'objet de sollicitations. Plusieurs clubs en et à l'étranger auraient pris des renseignements sur ces joueurs sous convention avec Amiens jusqu'à la fin de la saison. Le premier évolue au poste de milieu défensif, le second joue plutôt dans un rôle offensif.

Pour le moment, Amiens ne leur a pas proposé de contrat.