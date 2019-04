Mercato - Deux clubs chinois viseraient Luiz Gustavo

En manque de temps de jeu à l'OM, le milieu de terrain brésilien serait dans les petites papiers de deux écuries en Chine.

Contre (2-0), vendredi, Luiz Gustavo est resté sur le banc pendant l'intégralité de la rencontre. Une situation dans la lignée de ces dernières semaines, où le Brésilien fait maintenant office de remplaçant dans l'esprit de Rudi Garcia. De quoi ouvrir la porte peut-être à un départ l'été prochain.

Dans son édition ce dimanche, L'Equipe annonce que deux clubs chinois à la surface financière énorme seraient à l'affût pour engager Luiz Gustavo dont le salaire se situe en haut de la grille phocéenne. Ce qui pourrait pousser les dirigeants phocéens à accepter son départ.

Le quotidien explique par ailleurs que Luiz Gustavo aurait eu une explication avec son entraîneur au mois de février. Il lui aurait fait savoir qu'il ne souhaitait plus jouer en défense centrale. Un poste qu'il n'occupe plus effectivement, mais qui en fait désormais le quatrième milieu de terrain dans la hiérarchie derrière Maxime Lopez, Morgan Sanson et Kévin Strootman.

Les prochaines semaines permettront certainement d'y voir un peu plus clair alors que le contrat de Luiz Gustavo se termine en 2021.