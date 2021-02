Mercato : Des nouvelle de Pato, qui pourrait débarquer en MLS

Où en est Pato ? L'ancien joueur de l'AC Milan devrait bientôt rebondir en MLS.

La saison 2021 de la Major League Soccer doit commencer en avril et Orlando City fait une offre tardive pour Alexandre Pato, qui est actuellement sans club après avoir mis u terme à son contrat avec São Paulo le 21 août 2020. Selon le journaliste César Luis Merlo, le L'équipe de la MLS a déposé une offre officielle pour signer l'attaquant brésilien.

Après que le Sporting Club Internacional ait remporté la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2006, Pato est devenu l’un des joueurs les plus talentueux du Brésil après avoir battu le record de Pelé du plus jeune buteur lors d’une compétition de la FIFA.

À l'époque, il avait 17 ans et jouait pour l'équipe de jeunes depuis 2000. Après sa performance lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, l'AC Milan a payé 25,40 millions de dollars pour l'emmener à San Siro en 2007.

Pato est resté avec l'équipe de Serie A pendant six saisons, faisant 150 apparitions et marquant 63 buts dans toutes les compétitions. Après avoir quitté Milan, il a eu du mal à retrouver de la réguilarité et les Rossoneri l'ont envoyé en prêts successifs à São Paulo et Chelsea.

En 2016, Villarreal a amené Pato en Espagne, mais il n'est resté qu'une saison. Il a ensuite joué pour Tianjin Tianhai pendant deux saisons, puis s'est retrouvé à São Paulo pour la campagne 2019-2020.

Son contrat a pris fin en août et est joueur libre depuis, ce qui a conduit Orlando City à présenter une offre pour lui permettre de rejoindre le club américain avant la saison 2021 de la MLS.