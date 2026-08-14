Mercato des départs : Al Ahly prête la moitié de son effectif au Championnat saoudien !

Le club d'Al-Ahli a poursuivi la série de prêts de ses jeunes talents vers les clubs de la Roshn Saudi League, en parallèle avec le début de la nouvelle saison footballistique 2026-2027.

Le club d'Al-Ahli a annoncé, ce vendredi, son accord pour le prêt de son joueur Ayman Falatah aux rangs d'Al-Faisaly, tout juste promu en Roshn League, jusqu'à la fin de la nouvelle saison.

Falatah rejoindra son coéquipier à Al-Ahli, le jeune milieu de terrain Eid Al-Mawled, dont « Al-Raqi » avait déjà approuvé le prêt à Al-Faisaly jusqu'à la fin de la saison également.

Falatah est ainsi devenu le cinquième joueur à quitter Al-Ahli sous forme de prêt lors du mercato estival actuel, aux côtés d'Eid Al-Mawled, d'Abdulelah Al-Khaibari, transféré à Al-Fateh, ainsi que de Yassine Al-Zoubaidi et Yazan Madani, partis pour Al-Khaleej.

De manière générale, Al-Ahli a perdu 7 joueurs durant le mercato estival jusqu'à présent, en tête desquels le quintette prêté, ainsi que l'ailier algérien Riyad Mahrez et le milieu de terrain ivoirien Franck Kessié, en plus de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle.

Al-Ahli a entamé son parcours en Roshn Saudi League hier jeudi, en battant Al-Diriyah sur le score d'un but à zéro, inscrit par le milieu de terrain arménien Eduard Spertsyan, arrivé du Krasnodar russe.