Le mercato estival de la Roshn League est marqué par une activité intense des clubs, désireux de renforcer leurs effectifs en vue de la nouvelle saison. Il semble que les chaînes saoudiennes aient, elles aussi, préparé leur propre mercato estival.

Tout a commencé au mois de mai dernier, lorsque le célèbre journaliste saoudien Turki Al-Ajma a quitté le groupe de chaînes « Rotana », lui qui présentait l'émission « Koora » sur « Rotana Khalijia ».

Des rapports de presse avaient alors confirmé que l'autre journaliste saoudien, Walid Al-Faraj, serait le visage de la chaîne pour la nouvelle saison, en remplacement d'Al-Ajma. C'est effectivement ce qui s'est produit, puisque son recrutement pour présenter une nouvelle émission a récemment été annoncé.

Le journaliste saoudien commencera à présenter son émission « Rotana Sport avec Walid », de manière quotidienne, à partir de mercredi prochain, le 12 août.

Quant à Turki Al-Ajma, les chaînes « Thmanyah », diffuseur officiel des compétitions de la Roshn League saoudienne, ont annoncé ce vendredi son recrutement, afin qu'il présente l'émission « Malaeb Thmanyah » la saison prochaine.

Cette nouvelle a suscité un intérêt qui est parvenu jusqu'au journaliste italien Fabrizio Romano, qui a publié, sur son compte personnel sur le site « X », une vidéo présentant Al-Ajma comme nouveau journaliste des chaînes « Thmanyah ».

Cela intervient après que le journaliste saoudien Khaled Al-Chneif a annoncé la reconduction de l'émission « Dawrina Ghair » sur la chaîne Al-Saudiya la saison prochaine.

De même, l'autre journaliste saoudien, Abdelrahman Al-Humaidi, a annoncé la reconduction de l'émission « Nadina », sur la chaîne « MBC1 », également la saison prochaine.

La période à venir devrait voir l'annonce d'autres émissions sportives couvrant les compétitions du football saoudien tout au long de la saison.

Il convient de rappeler que les compétitions de la nouvelle saison du football saoudien débutent le 13 août, avec le coup d'envoi de la Roshn League, quelques jours avant le début de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.