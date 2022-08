Mercato : Deadline, Atlético et Naples… Le point sur le dossier Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo souhaite toujours quitter Manchester United, mais Cristiano Ronaldo n’arrive toujours pas à quitter Manchester United.

La question qui vaut un salaire annuel de plusieurs dizaines de millions d’euros : où jouera Cristiano Ronaldo lors de la saison 2022-2023 ? À Manchester United, si rien ne change, ou dans une équipe qualifiée pour la Ligue des Champions, si le quintuple Ballon d’Or obtient gain de cause. Pour l’instant, ça coince.

Départ cette semaine… ou rien ?

Ça coince même depuis l’ouverture du mercato. Aucun cador européen, du Barça au Real Madrid en passant par Chelsea, ne semble vouloir répondre aux exigences salariales du Portugais. Et ce dernier commence à s’impatienter, lui qui a dû reprendre l’entraînement avec les Red Devils et disputer un match amical, alors qu’il se terrait au pays depuis plusieurs semaines.

Selon AS, Ronaldo souhaiterait accélérer son départ et aurait fixé une deadline à son agent Jorge Mendes : dimanche, avant 16h et le coup d’envoi du match entre Brighton et MU, pour le compte de la 1ère journée de Premier League. S’il ne part pas avant, CR7 pourrait-il finalement décider de rester et poursuivre l’aventure avec les Red Devils ? Ce n’est pas à exclure.

L’Atlético ne dirait pas non

Mais dans la tête de l’ancien Madrilène, un départ reste d’actualité. Avec deux pistes encore sérieuses aujourd’hui : Naples, où Aurelio De Laurentiis a les moyens de réaliser ce gros coup, ou l’Atlético de Madrid. Car malgré les démentis du président Enrique Cerezo, l’entraîneur Diego Simeone ne dirait pas non à son bourreau historique. Les supporters, eux, ont un avis différent…