Mercato - De Ligt voudrait quitter la Juve… pour le Real Madrid ?

Selon ABC, De Ligt aurait demandé à son agent, Mino Raiola, d’arranger son transfert vers le Real Madrid cet été.

Le monde du football est en pause, coronavirus oblige, mais le marché des transferts ne s’arrête jamais. Au programme ce dimanche : Matthijs de Ligt (20 ans), qui ne s’attendait sans doute pas à passer une première saison aussi compliquée avec la . À tel point que, d’après ABC, celui-ci aurait demandé à son agent, Mino Raiola, de trouver une porte de sortie !

De quoi nous ramener quelques semaines en arrière, lorsque le sulfureux agent déclarait vouloir "faire signer un grand joueur au Real Madrid cet été". Tout le monde pensait à Paul Pogba, mais son ami hollandais pourrait-il passer avant ? Oui, à en croire nos confrères. Pour De Ligt, la capitale espagnole serait l’endroit parfait pour continuer sa progression.

Zidane et Perez ne diraient pas non...

D’autant plus que la Maison Blanche a des besoins à ce poste. Sergio Ramos a déjà 34 ans, Eder Militao n’a pas vraiment convaincu pour sa succession, et les années passent également pour Nacho (30 ans). De Ligt, l’un des plus grands potentiels du football européen à ce poste, ne ferait évidemment pas tache dans l’équipe.

Pour Raiola, il s’agit d’une priorité selon ABC. Et nul doute que Zinédine Zidane et Florentino Perez ne cracheront pas sur l’idée, à condition de s’y retrouver financièrement. Reste justement à savoir si la Juve lâchera le morceau facilement : sous contrat jusqu’en 2024, le jeune défenseur central a tout de même coûté 85 M€ l’été dernier. Le laisser partir serait un terrible aveu d’échec…