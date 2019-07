Mercato - De Ligt explique pourquoi il a dit non au PSG et au Barça : "Le feeling avec la Juve a tout changé"

Nouvelle recrue de la Juventus Turin, Matthijs de Ligt a fait preuve d'une grande ambition pour son futur avec l'équipe de Maurizio Sarri.

Matthijs de Ligt se présente à la . Le défenseur néerlandais, né en 1999, a été le coup de la Juventus sur le marché des transferts : un achat convoité et recherché depuis longtemps par de nombreux clubs.

Des équipes telles que le Paris Saint Germain et Barcelone qui semblaient être en avance sur l'achat du puissant défenseur de l' ont été battues pour un accord de plus de 75 millions d'euros.

En conférence de presse, le joueur a affirmé certaines ambitions, et forcément, indiqué les raisons de son choix de rejoindre la Juventus Turin plutôt que d'autres clubs.

"Je viens d'une expérience avec l'Ajax où j'ai beaucoup joué. Malgré mes 19 ans, j'ai beaucoup d'expérience, mais je veux toujours apprendre des joueurs les plus expérimentés pour grandir encore plus. La Juventus est la première étape que je franchis.



Les mots de Cristiano Ronaldo en Ligue des Nations? Je voulais me reposer et penser calmement à mon avenir. Je savais déjà pratiquement que j'irais à la Juventus, voir un joueur comme Cristiano Ronaldo me demander de le rejoindre m'a fait tellement plaisir, mais il n'a pas changé mon transfert ici parce que je savais déjà que je voulais venir ici.

Pourquoi la Juve et pas le PSG ou le Barça ? En , il y une grande tradition défensive. Le feeling avec la Juve a tout changé. C’est un grand pas en avant pour moi.



Sarri? Oui c'est vrai on s'est tout de suite parlé au téléphone. Il était l’une des raisons pour lesquelles je voulais venir à la Juventus et c’était certainement une raison très forte pour laquelle j’ai décidé de venir à la Juventus. Ma photo avec le maillot de la Juventus? Oui, j’avais le maillot de la Juve parce que j’admirais Fabio Cannavaro dans ma jeunesse, c’était une de mes idoles: il avait remporté la Coupe du Monde, mais en général l’environnement Bianconeri m’a toujours fasciné.



Il y a trois compétitions, quatre avec la Super Coupe, on voit ce qu'on pourrait faire: on veut tout gagner", a jugé le joueur.