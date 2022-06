Mercato : De Jong, "déjà dans le plus grand club du monde", dit encore non à MU

Ardemment courtisé par Manchester United, Frenkie de Jong ne souhaite pas quitter le FC Barcelone. Le Néerlandais persiste et signe.

Drôle d’été pour Frenkie de Jong. Titulaire indiscutable, et encore plus depuis l’arrivée de Xavi, le Néerlandais ne s’attendait sans doute pas à voir son nom apparaître si souvent dans les gazettes à transferts. En cause : le fort intérêt que lui porte Manchester United… et un Barça qui pourrait ouvrir la porte.

Car il ne s’agit d’un secret pour personne : les finances barcelonaises ne vont pas très bien. Et pour réussir à boucler le dossier Robert Lewandowski, la direction a besoin d’argent. Cela tombe bien, puisque De Jong pourrait en rapporter beaucoup. En Angleterre, on parle d’une possible offre de 80 M€ de la part de MU.

Problème : De Jong ne souhaite absolument pas quitter le Barça. Il l’a dit, répété, persisté et même signé d’une belle formule mardi, reprise le lendemain dans les colonnes du quotidien catalan Mundo Deportivo.

C’est toujours flatteur quand de grands clubs s'intéressent à toi, mais..."

"C’est toujours flatteur quand de grands clubs s'intéressent à toi, mais je suis déjà dans le plus grand club du monde", a clarifié l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam, que son ex-entraîneur Erik ten Hag vient de quitter pour prendre en charge… les Red Devils.