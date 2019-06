Mercato - De Bruyne : "Hazard ? Pourquoi partirait-il maintenant ?"

Eden Hazard devrait bientôt s'engager avec le Real Madrid mais son coéquipier en sélection n'imagine pas une annonce imminente.

Kevin de Bruyne ne s'attend pas à ce que son coéquipier belge finalise son transfert vers le dans les prochains jours, alors que les deux joueurs sont actuellement réunis avec la pour disputer deux rencontres des éliminatoires de l' .

Le milieu de terrain de s'attend à ce qu'il se concerntre sur ces deux rencontres face au Kazakhstan et à l'Ecosse. et le Real Madrid seraient pourtant parvenus à un accord autour de 100 millions d'euros selon plusieurs sources.

Présent en conférence de presse ce vendredi, De Bruyne s'est exprimé sur le sujet : "Avant tout, Eden est toujours le même, a-t-il déclaré. Nous sommes tous des professionnels ici. Tout le monde a eu à gérer des problèmes de transfert. Il n'est pas le premier et ne sera pas le dernier. Nous ne nous occupons pas de son transfert.

"Il sait quoi faire. Il doit encore faire le travail pendant quelques jours et ensuite il sera en vacances et aura assez de temps pour s'occuper de tout. Si le transfert se fait, ce ne sera pas dans les quatre ou cinq prochains jours. Pourquoi ferait-il cela ? Pourquoi prendrait-il ce risque ? Tout le monde le regarde."

L'ancien joueur de Wolfsburg a ensuite évoqué son propre transfert vers Manchester City, à l'été 2015. "Nous avons travaillé dessus pendant des mois, mais j'ai attendu d'être libre pour y aller."

Hazard vient de conclure sa saison la plus prolifique sous le maillot de Chelsea avec 21 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues. "Je ne sais pas s'il sera immédiatement un leader [à Madrid], a pourtant poursuivi KDB. Il y a déjà d'autres leaders là-bas, donc il ne deviendra pas directement capitaine. Ses espoirs de Ballon d'Or restent les mêmes. Le Real Madrid est un plus gros nom que Chelsea mais s'il joue comme cette saison, il a une chance".