Mercato d'été 2022 : les dates et heures d'ouverture et de clôture des transferts

Les clubs des grands championnats européens vont bientôt avoir la possibilité d’effectuer des transferts. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur ce mercato estival.

Le rideau vient à peine de tomber sur la saison 2021-22 que le mercato ouvre ses portes. Ainsi, les clubs vont pouvoir se renforcer et dégraisser leurs effectifs avant la nouvelle campagne.

Ci-dessous, notre rédaction vous énumère les dates clés et les règles qui concernent cette période importante dans la vie des clubs.

Quand s'ouvre le mercato estival 2022 ?

Le mercato estival débutera en France le vendredi 10 juin 2022 à 0h00 et concernera tous les clubs des divisions professionnelles ou amateurs. Cela a été adopté le 4 mai dernier après la réunion du Conseil d’administration de la LFP.

Quand se clôture le mercato estival 2022 ?

Il s’achèvera le jeudi 1er septembre 2022 à 23h00 pour l’envoi des contrats à la LFP. Ce nouvel horaire permettra aux clubs de finaliser plus sereinement leurs transferts internationaux sur l’application FIFA TMS dont l’horaire de clôture demeure minuit.

Qu'en est-il dans le reste de l'Europe ?

En Premier League, la fenêtre du marché des transferts estivaux sera ouverte dès le 10 juin prochain. Le transfert d'Erling Haaland du Borussia Dortmund à Manchester City devrait être définitivement ratifié ce jour-là.

En revanche, en Italie, en Allemagne et en Espagne ce n’est qu’à partir du 1er juillet que les clubs auront l’autorisation de conclure des transactions.

Concernant la fermeture du mercato, elle est prévue comme en France le soir du 1er septembre.

Les clubs peuvent-ils conclure des deals après la date limite ?

Oui, par le biais d'une feuille d'accord, qui donne aux clubs un délai supplémentaire pour conclure des transferts tardifs.

La feuille d'accord, qui ne peut être soumise avant 22 heure française, permet à un club de confirmer avant la date limite qu'un accord a été conclu, et lui donne ensuite deux heures supplémentaires - ou jusqu'à 1 heure du matin - pour soumettre les documents complets.

Cela s'applique aux transactions nationales, mais si un club cherche à réaliser un transfert international, il doit toujours respecter la date limite du système de correspondance des transferts de la FIFA (TMS), fixée à minuit.

Les clubs qui ne parviennent pas à conclure des transactions au cours de cette période auront une autre occasion de le faire lorsque le mercato s'ouvrira le 1er janvier 2023.

Combien de joueurs peuvent être prêtés par les clubs en Ligue 1 ?

En mars dernier, le Conseil de FIFA a annoncé que les clubs ne pourront pas recruter plus de huit joueurs en prêt, ni en prêter plus de huit. Cette nouvelle mesure a pour but de favoriser le développement des joueurs et d'empêcher l'accumulation des footballeurs. De huit, le nombre de prêts autorisés passera à sept l'année suivante, puis restera à six à partir de l'exercice 2024-2025. Le nouveau règlement entrera en vigueur le 1er juillet.

Les joueurs formés au club et ceux âgés de moins de 21 ans ne seront toutefois pas soumis aux nouvelles réglementations. Celles-ci prévoient également l'introduction d'une durée minimale pour un prêt. Cette fenêtre serait comprise entre deux mercatos. La durée maximale, elle, sera d'un an.

La FIFA a ajouté qu'un club ne pourra prêter au maximum que trois professionnels à une même équipe. Il ne pourra pas non plus accueillir en prêt davantage de trois joueurs issus de la même formation. Le « sous-prêt » de joueurs à un troisième club est également interdit.

Quand démarre la saison 2022-23 de la Ligue 1 ?

La Ligue 1 reprendra ses droits le week-end des 6 et 7 août 2022 et s'achèvera le 4 juin 2023 lors d'une saison rendue atypique par la Coupe du monde au Qatar, disputée cet hiver et qui mettra le Championnat de France à l'arrêt pendant six semaines.

La ligue fera une pause pour le tournoi après le 16e tour de match - joué le week-end du 12-13 novembre - et reprendra le lendemain de Noël, huit jours après la finale de la Coupe du monde.

L'article continue ci-dessous

L’élite du football de clubs va observer une pause après la 15e journée, programmée le week-end du 12 novembre. Les internationaux devront être mis à disposition des sélections dès le lundi 14 novembre, soit une semaine seulement avant le match inaugural à Doha.

La reprise interviendra le mercredi 28 décembre avec une 16e journée organisée sous la forme d’un Boxing Day à la française, copiant la tradition britannique des matches de football programmés au lendemain de Noël, le 26 décembre. La journée suivante est prévue dès le dimanche 1er janvier 2023.

La Ligue 1 reprendra ses droits le week-end des 6 et 7 août 2022 et s'achèvera le 4 juin 2023 lors d'une saison rendue atypique par la Coupe du monde au Qatar, disputée cet hiver et qui mettra le Championnat de France à l'arrêt pendant six semaines. La phase retour (20e journée) débutera le week-end du 28 janvier 2023 et s’achève le dimanche 4 juin 2023.