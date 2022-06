Mercato : Crystal Palace et Lens, proches d'un accord pour Cheick Doucouré

Le milieu de terrain international malien est tout près de rejoindre l'Angleterre pour un montant proche de 21 millions d'euros plus 5 de bonus.

"Avant j'étais le petit Cheick mais depuis j'ai beaucoup grandi". Dans l'interview qu'il nous avait accordée en décembre dernier, le milieu de terrain de Lens racontait son rôle et son évolution au sein du club artésien.

Six mois plus tard, l'international malien s'apprête à grandir ailleurs. En effet, depuis plusieurs semaines, Crystal Palace en a fait sa priorité et a ouvert les discussions avec Lens au début du mois.

Encore quelques détails à régler

Les Londoniens ont d'abord transmis une première offre de 17 millions d'euros aux Nordistes, qui en attendaient pas moins de 25.

Deux semaines plus tard, les négociations avancent bien. Les deux clubs sont parvenus à un accord sur une indemnité de 21 millions d'euros plus 5 de bonus. Mais il reste encore des détails à régler pour conclure ce dossier.

De son côté, Cheick Doucouré s'est déjà accordé avec Crystal Palace et devrait s'engager pour 5 ans avec la formation entraînée par Patrick Vieira.