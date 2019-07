Mercato - Cristiano Ronaldo s'exprime sur Neymar : "Je pense qu'il va rester au PSG cette saison"

Interviewé par Marca, Ronaldo s'est exprimé sur le cas Neymar : "Je veux qu'il soit heureux, il doit trouver la sérénité et jouer sans se blesser".

Cristiano Ronaldo a reçu ce lundi le prix "Leyenda" décerné par Marca à Madrid. L'attaquant portugais de la a ensuite accordé une interview aux microphones du média madrilène, où il a abordé la situation de Neymar, courtisé par la Juventus.

"Je ne sais pas ce qu'il va faire, c'est un grand joueur et je m'entends très bien avec lui. Nous avons enregistré un spot publicitaire ensemble récemment. On parle beaucoup de lui, du à Barcelone en passant par la Juve", indique le quintuple Ballon d'Or.

"C'est le travail de la presse parce qu'il faut vendre mais je pense qu'il restera à Paris et sinon il devra aller où il se sent heureux et où il peut exprimer son football, sans blessures ni autres soucis. Je m'inquiète parce que j'aime le voir jouer à sa guise."

"J'ai encore l'impression de vouloir gagner beaucoup"

Egalement interrogé sur sa carrière et sa situation à la Juventus, le quintuple Ballon d'Or a laissé entendre qu'il pourrait continuer de jouer jusqu'à 40 ans. "Je ne sais pas combien de temps je pourrais jouer, évidemment je ne suis pas infini. Mais je ne pense pas que le facteur physique soit décisif, car je me sens bien et je ne devrais pas avoir d'inconvénient de ce point de vue. L'aspect psychologique compte beaucoup plus. Si je suis toujours comme ça jusqu’à 40 ans, qu’il en soit ainsi. J’ai encore l’impression de vouloir gagner beaucoup".

Sur la question de la victoire de la , Ronaldo adresse une petite pique à Barcelone, rival historique de .

"Nous ne sommes pas obsédés par la Champions League. Mais c'est une compétition qui dépend de nombreux facteurs. Je vous donne l'exemple de Barcelone. Combien d'argent ils ont investi en joueurs ces cinq dernières années sans gagner la Champions League. Cela ne fonctionne pas ainsi. La Juventus a été très bien renforcée et c’est une équipe qui se battra pour la Champions League, avec le Real, Barcelone, , , Atlético et le Bayern", a conclu la star portugaise.