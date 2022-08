Mercato : Cristiano Ronaldo peut encore quitter Manchester United cet été

La légende portugaise est prête à tout pour rejoindre un club disputant la Ligue des champions et son souhait pourrait être exaucé.

La saga Cristiano Ronaldo est loin d'être terminée. Le Portugais pourrait quitter Manchester United avant la fin du mercato estival. Erik ten Hag a été alarmé par le début désastreux de la saison et veut réaliser de grandes affaires avant le 1er septembre - ce qui a fait naître la perspective d'une vente de Ronaldo. United a été catégorique sur le fait que le joueur de 37 ans sera forcé d'aller jusqu'au bout de son contrat, malgré sa détermination à rejoindre un club disputant la Ligue des champions.

Qui pour remplacer Cristiano Ronaldo ?

Mais cette position semble s'assouplir après deux défaites consécutives. La légende portugaise pourrait maintenant être autorisée à partir si un autre attaquant peut être recruté. Manchester United a passé la semaine dernière à parcourir désespérément le marché à la recherche de renforts en attaque, l'attaquant de l'Atletico Madrid, Matheus Cunha, étant le dernier à figurer sur leur radar.

Erik Ten Hag reste également un grand fan d'Hakim Ziyech, qui devrait quitter Chelsea cet été - et le Néerlandais pourrait encore renouveler son intérêt pour l'ailier de l'Ajax Antony. Cody Gakpo, du PSV Eindhoven, a également été pris en considération. Manchester United a déjà raté Darwin Nunez et Benjamin Sesko cet été, et a renoncé à s'attacher les services de Marko Arnautovic à la suite d'une vive réaction des supporters.

Erik Ten Hag était convaincu de pouvoir tirer le meilleur de Cristiano Ronaldo, ne serait-ce que pour la dernière année de son contrat. Mais l'incertitude quant à l'avenir de l'ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus a assombri les premiers mois de travail du manager de United. Ronaldo n'a pas participé à la tournée du club en Thaïlande et en Australie, invoquant des raisons familiales.

En raison de son manque de forme physique, il n'a pu entrer en jeu que comme remplaçant lors du premier match de la saison, la défaite 2-1 contre Brighton. Samedi, il s'est montré très frustré lors de l'humiliante défaite 4-0 contre Brentford, se détournant avec colère des supporters après le coup de sifflet final et semblant ne pas reconnaître Ten Hag lorsqu'il quittait le terrain. Certains craignent que si Ronaldo reste à Old Trafford, cela aura un impact négatif sur le club.

Un échange Ronaldo-Cunha ?

Bien que Manchester United ait adopté une position ferme à l'égard de Cristiano Ronaldo, les dirigeants sont tellement alarmés par le début de la saison qu'en cas d'offres appropriées, un départ pourrait maintenant être envisagé. Ronaldo, qui touche environ 500 000 livres sterling par semaine, doit encore trouver un club prêt à l'accueillir, tandis que Manchester United est susceptible de demander une indemnité pour la laisser partir.

Des clubs comme Chelsea ont été sondés par son agent Jorge Mendes, mais Thomas Tuchel a personnellement pris la décision de ne pas poursuivre le transfert. Alors que Cunha est considéré comme une cible potentielle pour Manchester United, il n'est pas clair si Ronaldo pourrait être utilisé dans le cadre de cette transaction. Des sources à l'Atletico insistent sur le fait qu'ils n'ont reçu aucune offre formelle pour le Brésilien et qu'ils ne veulent pas vendre. Cunha a rejoint l'Atletico en provenance du Hertha Berlin contre 30 millions d'euros l'année dernière.